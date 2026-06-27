Джокович рассказал о своём физическом состоянии перед стартом Уимблдона-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своём физическом состоянии перед стартом Уимблдонского турнира – 2026.

«Если говорить о моём физическом состоянии, сейчас я подготовлен лучше, чем перед «Ролан Гаррос». Кроме того, игра на траве требует меньших физических затрат, чем игра на грунте, и это мне помогает.

Мне всегда нравилось играть на траве. У меня богатая история выступлений на Уимблдоне, и это придаёт мне уверенности.

«Ролан Гаррос» оказался очень тяжёлым в физическом плане. Три матча, которые я сыграл, длились почти по четыре часа. В третьем круге я уступил сопернику, который на 20 лет моложе меня, но боролся до самого конца в пяти сетах. Возможно, результат оказался не тем, которого я хотел, но отдал на корте всё. Моя цель заключалась в том, чтобы выйти на пик формы именно к Уимблдону после травмы плеча, из-за которой я несколько месяцев не играл.

Понимал, что приехать на «Ролан Гаррос» практически без официальных матчей и сразу после восстановления будет очень непросто. Возможно, в тот момент это было для меня слишком сложной задачей — так и получилось. Но я также знал, что это даст мне больше времени на подготовку к Уимблдону. Надеюсь, здесь мне удастся провести хороший турнир», – приводит слова Джоковича Punto de Break.