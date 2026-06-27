Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я сказал ей, что мы можем развестись». Беккер — об отношениях с женой во время заключения

«Я сказал ей, что мы можем развестись». Беккер — об отношениях с женой во время заключения
Комментарии

Обладатель шести титулов турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер рассказал, как его супруга Лилиан Де Карвалью Монтейру отреагировала на его тюремное заключение.

«Я сказал ей, что мы можем развестись, потому что мой срок мог составлять восемь лет. Она, услышав это, почувствовала себя немного оскорблённой. «Зачем ты это говоришь?» — спросила она. А я ответил: «Потому что половина моей жизни прошла, и ты находишься в другом положении (Монтейру моложе Беккера на 22 года. – Прим. «Чемпионата»). И я не хочу, чтобы ты чувствовала ответственность за то, чего не совершала». Она рассмеялась и сказала: «Нет, мы пройдём через это вместе». Это было огромным облегчением. Наш секрет в том, что мы очень честны друг с другом, мы всегда смотрим друг другу в глаза. Нет никакого «я важнее тебя» или «ты важнее меня», – приводит слова Беккера The Telegraph.

Напомним, Беккер был приговорён судом Лондона к 2,5 года тюремного заключения в апреле 2022 года за сокрытие активов и незаконный перевод крупных сумм денег после признания его банкротом. Он отбыл в британской тюрьме около восьми месяцев, после чего в декабре 2022 года был досрочно освобождён и депортирован в Германию.

Материалы по теме
«Мы делаем это ради всего тура». Соболенко — о бойкотировании СМИ на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android