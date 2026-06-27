«Я сказал ей, что мы можем развестись». Беккер — об отношениях с женой во время заключения

Обладатель шести титулов турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер рассказал, как его супруга Лилиан Де Карвалью Монтейру отреагировала на его тюремное заключение.

«Я сказал ей, что мы можем развестись, потому что мой срок мог составлять восемь лет. Она, услышав это, почувствовала себя немного оскорблённой. «Зачем ты это говоришь?» — спросила она. А я ответил: «Потому что половина моей жизни прошла, и ты находишься в другом положении (Монтейру моложе Беккера на 22 года. – Прим. «Чемпионата»). И я не хочу, чтобы ты чувствовала ответственность за то, чего не совершала». Она рассмеялась и сказала: «Нет, мы пройдём через это вместе». Это было огромным облегчением. Наш секрет в том, что мы очень честны друг с другом, мы всегда смотрим друг другу в глаза. Нет никакого «я важнее тебя» или «ты важнее меня», – приводит слова Беккера The Telegraph.

Напомним, Беккер был приговорён судом Лондона к 2,5 года тюремного заключения в апреле 2022 года за сокрытие активов и незаконный перевод крупных сумм денег после признания его банкротом. Он отбыл в британской тюрьме около восьми месяцев, после чего в декабре 2022 года был досрочно освобождён и депортирован в Германию.