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Борис Беккер: 90% моего прежнего круга общения исчезли

Борис Беккер: 90% моего прежнего круга общения исчезли
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Победитель шести турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер рассказал, как после тюремного заключения относится к людям, пытающимся попасть в его окружение.

«Можно сказать, что 90% моего прежнего круга исчезли. Вероятно, даже 95%. Но это не значит, что я не здороваюсь — вижу их номера и просто пишу им вежливое «нет».

Конечно, некоторые люди пытаются вернуться в мою жизнь. Но теперь у нас в семье есть система оповещения. И если тревожные звоночки срабатывают быстро, я, не стесняясь, могу быть недружелюбным. Не собираюсь ставить под угрозу нашу жизнь новыми ошибками. Всегда нужно помнить, что кто-то может прятаться за углом, пытаясь манипулировать тобой, чтобы ты снова упал. Такова природа игры, если ты в моём положении. Теперь никто не пройдёт», – приводит слова Беккера The Telegraph.

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