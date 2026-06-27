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«Очень хочется снова увидеть её игру». Соболенко — о возвращении Серены Уильямс

«Очень хочется снова увидеть её игру». Соболенко — о возвращении Серены Уильямс
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась мнением о возвращении 23-кратной победительницы мэйджоров американки Серены Уильямс в одиночный разряд Уимблдона-2026. Американка не принимала участия в турнирах с сентября 2022 года.

«Не знаю, как далеко она сможет пройти, но я с огромным нетерпением жду её возвращения на корт.

Это невероятно. Слышала, что она сказала, что возвращается ради того, чтобы её дети увидели, как она играет, что они очень этому рады.

То, что она делает, просто потрясающе. К тому же речь идёт о Серене Уильямс, поэтому весь мир будет внимательно следить за ней. Её возвращение привлечёт к теннису ещё больше внимания, а это очень хорошо для нашего спорта. Мне очень хочется снова увидеть её игру», – приводит слова Соболенко Punto de Break.

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