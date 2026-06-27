Финал турнира АТР-250 в Истбурне перенесли на 28 июня из-за дождя

Финальный матч турнира АТР-250 в Истбурне, Великобритания, между 30-й ракеткой мира французом Уго Умбером и бельгийцем Зизу Бергсом (48-й номер рейтинга) был остановлен и перенесён на воскресенье, 28 июня. Организаторы планируют возобновить матч в 13:00 мск. Встреча была остановлена из-за дождя в первом сете при счёте 2:1 в пользу французского теннисиста.

В полуфинале турнира Умбер был сильнее британца Джека Дрейпера со счётом 7:5, 6:3, а Бергс переиграл ещё одного британского теннисиста Тоби Самуэля (4:6, 7:6 (7:5), 6:2).

Турнир в Истбурне проходит с 22 по 28 июня. Действующим победителем соревнований является американский теннисист Тейлор Фриц.