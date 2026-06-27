Новак Джокович стал советником General Atlantic

Обладатель 24 титулов турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович присоединился к General Atlantic в качестве глобального стратегического советника.

«General Atlantic на протяжении 10-летий поддерживает основателей, которые отказываются принимать ограничения, установленные для них другими, этот инстинкт глубоко созвучен мне. Принципы, движущие успехом на высшем уровне спорта, те же, что строят великие компании: дисциплина, долгосрочное мышление и смелость продолжать совершенствоваться. С нетерпением жду возможности внести свой вклад в следующий этап того, что строят Билл Форд (генеральный директор General Atlantic. – Прим. «Чемпионата») и его команда», – приводит слова Джоковича General Atlantic.

General Atlantic – инвестиционная компания-гигант. Под управлением General Atlantic около $ 118 млрд.