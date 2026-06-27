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Джокович высказался о влиянии чемпионата мира по футболу на атмосферу Уимблдона-2026

Джокович высказался о влиянии чемпионата мира по футболу на атмосферу Уимблдона-2026
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, может ли проходящий одновременно с Уимблдоном-2026 чемпионат мира по футболу отвлекать игроков и болельщиков.

«Мне уже приходилось сталкиваться с подобными ситуациями на Уимблдоне во время чемпионатов Европы и мира по футболу. Бывало, что я выходил последним на Центральный корт, а в это время играла сборная Англии. Это довольно необычное ощущение. Слышишь шум, понимаешь, что зрители одновременно следят и за твоим матчем, и за игрой своей национальной команды.

Это совершенно нормально. Сейчас как раз разгар футбольного турнира, и все этим увлечены. Мы тоже часть этого. Я люблю футбол и внимательно слежу за всем, что происходит.

Конечно, гораздо приятнее смотреть матчи дома на диване, чем играть, когда внимание публики разделено. Но такова реальность», – приводит слова Джоковича Punto de Break.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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