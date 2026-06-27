Джокович рассказал, как жаркая погода в Европе может повлиять на игру на Уимблдоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением, как жара, которая установилась в Западной Европе, может повлиять на игру на Уимблдоне-2026, отметив изменения, происходящие на траве при высоких температурах.

«Насколько я понимаю, на следующей неделе, когда стартует турнир, погода станет более стабильной. Но эта неделя была одной из самых жарких за все мои более чем 20 лет выступлений на Уимблдоне.

Это обязательно скажется, потому что трава — живое покрытие. Любое изменение температуры или погодных условий влияет на её свойства. Когда очень жарко, трава и грунт становятся мягче, меняется отскок мяча — он может стать ниже.

Покрытие может стать быстрее, но сами мячи тоже ведут себя иначе. В жару и при высокой влажности они становятся больше и мягче, что, наоборот, замедляет игру. Получается интересная ситуация: покрытие и мячи реагируют на условия по-разному.

Что касается скольжения, трава всегда остаётся скользкой. К счастью, на этой неделе я уже сыграл выставочный матч и несколько тренировочных сетов, пока ни разу не упал и не поскользнулся. Не знаю, хороший ли это знак или, наоборот, значит, что всё ещё впереди (смеётся).

На траве всегда нужно быть осторожнее, чем на других покрытиях. По-прежнему использую скольжение, но мне приходится лучше контролировать постановку ног и передвижение, чтобы эффективно двигаться по корту», – приводит слова Джоковича Punto De Break.