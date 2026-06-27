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Зверев — об ожиданиях от Уимблдона-2026: мне всегда тяжелее всего играть на этом ТБШ

Зверев — об ожиданиях от Уимблдона-2026: мне всегда тяжелее всего играть на этом ТБШ
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от предстоящего Уимблдонского турнира — 2026.

«Надеюсь, получится хорошо выступить. Уимблдон всегда был турниром «Большого шлема», на котором мне приходилось тяжелее всего. Но в этом году чувствую себя иначе. Думаю, очень хорошо подготовился и сейчас показываю отличный теннис.

Сделаю всё возможное, чтобы продемонстрировать это на корте. Это единственное, что я могу контролировать. Всё остальное придёт потом», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Уимблдонский турнир — 2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

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