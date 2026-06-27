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«Эпохальное событие». Новак Джокович — о возвращении Серены Уильямс в теннис

«Эпохальное событие». Новак Джокович — о возвращении Серены Уильямс в теннис
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о возвращении американки Серены Уильямс на корт. Уильямс-младшая сыграет в сетке одиночного и парного разрядов Уимблдона-2026.

«То, что она делает — вдохновляет, это по-настоящему эпохальное событие. Всегда восхищался её карьерой, её путём и её историей. И, конечно, историей Винус тоже.

То, что она возвращается спустя несколько лет отсутствия, после рождения двоих детей, прикладывает столько усилий не только ради собственного удовлетворения или возвращения в тур, но и для того чтобы мы все снова смогли увидеть её на корте — как в одиночном, так и в парном разряде — это просто невероятно.

Сказал ей, что независимо от результатов то, что она делает, лично меня действительно вдохновляет. И уверен, что так же считают миллионы людей по всему миру.

Вижу её в тренажёрном зале чаще, чем видел тогда, когда она была на пике своей карьеры. Это говорит о том, насколько сильно она хочет, чтобы всё получилось как можно лучше. Восхищаюсь теми усилиями, которые Серена прикладывает.

Очевидно, что всё внимание приковано к ней и её возвращению. Поэтому просто надеюсь, что она получит удовольствие от этого процесса, потому что этого заслуживает. Серена уже создала нечто историческое и легендарное в своей карьере и заслуживает каждой овации, которую получит», – приводит слова Джоковича Punto de Break.

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