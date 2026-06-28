Радукану из-за травмы досрочно завершила тренировку с Калинской на Уимблдоне — Daily Mail

Чемпионка US Open – 2021, 32-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану досрочно завершила тренировку с россиянкой Анной Калинской перед стартом Уимблдонского турнира — 2026, сообщает Daily Mail.

Британка пришла на тренировку с тейпированным голеностопом правой ноги. Сообщается, что Радукану завершила тренировку с Калинской, когда россиянка вела со счётом 4:0 в сете. После стало известно, что британка перенесла запланированную пресс-конференцию на воскресенье, 28 июня.

Фото: John Walton/Getty Images

В начале июня на турнире в Лондоне Радукану получила повреждение правой ноги, после чего отказалась от участия на соревнованиях в Ноттингеме и Истбурне. За несколько дней до старта Уимблдона-2026 британка была замечена на территории Всеанглийского клуба лаун-тенниса в защитном ортопедическом ботинке на правой ноге.

В стартовом матче Уимблдонского турнира — 2026 Эмма Радукану сыграет с хорваткой Антонией Ружич. Встреча запланирована на 29 июня.