Ига Швёнтек — о работе с психологом: когда ко мне пришёл успех, она помогла мне справиться

Третья ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, как изменилось её самовосприятие после работы с психологом Дарьей Абрамович.

«Дарья работает со мной с 2019 года. Тогда я была совершенно другим человеком. Я была очень неуверенной в себе. У меня не было достаточных эмоциональных и даже когнитивных навыков, чтобы играть в теннис на том уровне, который был необходим для таких результатов. Она помогла мне развиться как игроку.

Когда ко мне пришли первые успехи, она помогла мне справиться и с этим. Кажется, что победа — это исполнение мечты и что всё прекрасно, но на самом деле после неё меняется очень многое», — приводит слова Швёнтек The Times.