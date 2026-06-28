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Зверев — о проблеме с датчиком глюкозы: всё выглядело хуже, чем было на самом деле

Зверев — о проблеме с датчиком глюкозы: всё выглядело хуже, чем было на самом деле
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал инцидент с датчиком уровня глюкозы, который произошёл с ним во время матча 1/2 финала турнира в Галле с американцем Тейлором Фрицем (7:6 (7:4), 4:6, 5:7).

Галле. 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 16:15 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 5
6 4 		6 7
         
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Компания сейчас проводит расследование. Честно говоря, всё выглядело хуже, чем было на самом деле. Я пользуюсь этим датчиком уже больше 10 лет — кажется, 11 — и подобное случилось впервые.

К сожалению, это произошло во время матча, когда я уже испытывал серьёзные физические нагрузки, и уровень истощения оказался слишком высоким. За более чем 10 лет это произошло всего один раз. Этот датчик по-прежнему остаётся крайне полезным устройством для людей с диабетом и значительно облегчает нам жизнь.

Для меня это была очень неудачная ситуация, но сам продукт продолжает помогать миллионам пациентов с диабетом», — приводит слова Зверева Punto de Break.

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