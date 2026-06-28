Зверев — о проблеме с датчиком глюкозы: всё выглядело хуже, чем было на самом деле

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал инцидент с датчиком уровня глюкозы, который произошёл с ним во время матча 1/2 финала турнира в Галле с американцем Тейлором Фрицем (7:6 (7:4), 4:6, 5:7).
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«Компания сейчас проводит расследование. Честно говоря, всё выглядело хуже, чем было на самом деле. Я пользуюсь этим датчиком уже больше 10 лет — кажется, 11 — и подобное случилось впервые.
К сожалению, это произошло во время матча, когда я уже испытывал серьёзные физические нагрузки, и уровень истощения оказался слишком высоким. За более чем 10 лет это произошло всего один раз. Этот датчик по-прежнему остаётся крайне полезным устройством для людей с диабетом и значительно облегчает нам жизнь.
Для меня это была очень неудачная ситуация, но сам продукт продолжает помогать миллионам пациентов с диабетом», — приводит слова Зверева Punto de Break.
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