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Зверев рассказал, какие изменения произошли в его жизни после победы на «РГ»- 2026

Зверев рассказал, какие изменения произошли в его жизни после победы на «РГ»- 2026
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, какие изменения произошли в его жизни после победы на Открытом чемпионате Франции.

«Думаю, люди всегда считают, что после победы на турнире «Большого шлема» жизнь должна как-то измениться. Но я понял, что на самом деле всё не так сильно меняется. По-прежнему получаю удовольствие от тех же вещей вне корта. Мне нравится играть в гольф с друзьями или ходить с дочерью на детскую площадку. Это не меняется.

Конечно, внутри я испытываю огромное удовлетворение, потому что это была цель, к которой я шёл всю карьеру. Но, кроме этого, жизнь остаётся прежней. Уже через две недели мы снова на Уимблдоне, готовимся к следующему турниру «Большого шлема», – приводит слова Зверева Punto de Break.

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