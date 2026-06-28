Зверев рассказал, какие изменения произошли в его жизни после победы на «РГ»- 2026

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, какие изменения произошли в его жизни после победы на Открытом чемпионате Франции.

«Думаю, люди всегда считают, что после победы на турнире «Большого шлема» жизнь должна как-то измениться. Но я понял, что на самом деле всё не так сильно меняется. По-прежнему получаю удовольствие от тех же вещей вне корта. Мне нравится играть в гольф с друзьями или ходить с дочерью на детскую площадку. Это не меняется.

Конечно, внутри я испытываю огромное удовлетворение, потому что это была цель, к которой я шёл всю карьеру. Но, кроме этого, жизнь остаётся прежней. Уже через две недели мы снова на Уимблдоне, готовимся к следующему турниру «Большого шлема», – приводит слова Зверева Punto de Break.