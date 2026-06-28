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«Позорно использует дела Швёнтек и Синнера». Польский журналист — о Вондроушовой

«Позорно использует дела Швёнтек и Синнера». Польский журналист — о Вондроушовой
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Польский журналист Доминик Сенковски высказался о четырёхлетней дисквалификации чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой из-за нарушения антидопинговых правил.

«Маркетa Вондрушова позорно использует дела Швёнтек и Синнера, чтобы отмыться. Её случай совершенно иной, чем у польки и итальянца, а упоминания о них лишь снова подвергают их хейту. Можно пожалеть чешку, но такой ход — ниже пояса и ей тоже ничего не даст», — написал Сенковски в социальных сетях.

Напомним, Маркета Вондроушова получила четырёхлетнюю дисквалификацию за отказ сдать допинг-тест в декабре 2025 года. Теннисистке запрещено тренировать спортсменов и посещать соревнования под эгидой ITF, WTA и ATP, а также турниры «Большого шлема».

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