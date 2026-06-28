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«Лично я бы не хотела играть против Серены». Мирра Андреева — об Уильямс на Уимблдоне

«Лично я бы не хотела играть против Серены». Мирра Андреева — об Уильямс на Уимблдоне
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о возвращении 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс на Уимблдон в одиночном разряде.

«Честно говоря, никогда бы не подумала ничего подобного. В детстве я смотрела её матчи, следила за всем, что она делала, и всегда болела за неё, когда она выигрывала турниры «Большого шлема». Никогда не думала, что когда-нибудь буду играть с ней на одном турнире. Когда я пришла в клуб и разминалась перед тренировкой, как раз проходила жеребьёвка, смотрела, думая, что никто не захочет играть против Серены. Лично я бы не хотела играть против Серены. Я бы очень нервничала. Думаю, это невероятно, что она вернулась. Сначала она вернулась к игре в парном разряде, а теперь будет играть и в одиночном. Это фантастика!» — сказала Андреева на пресс-конференции.

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