«Это была настоящая пощёчина». Соболенко — о поражении на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала о своей реакции на поражение в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в матче с россиянкой Дианой Шнайдер.

«Я специально подождала полтора часа перед пресс-конференцией. Думала: «Ну всё, теперь мне лучше». А потом пришла и сказала: «Я хочу закончить с теннисом!» А что, по-вашему, я должна была сказать? «Я чувствую себя прекрасно, всё замечательно?» Я просто сказала правду. Почему они оставили крышу открытой, если условия были просто безумными? Был почти ураган – теннис превратился в мучение. Я сказала всё, что считала правильным, при этом уважала соперницу и не была с ней груба.

Это была настоящая пощёчина. Я не хочу называть это панической атакой. Просто в какой-то момент я будто забыла, как вообще играть в теннис. Я верю, что всё происходит не просто так. Возможно, позже я пойму, зачем это было нужно, и скажу спасибо. Иногда жизнь должна дать тебе пощёчину», – приводит слова Соболенко The Guardian.