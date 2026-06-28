Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это была настоящая пощёчина». Соболенко — о поражении на «Ролан Гаррос»

«Это была настоящая пощёчина». Соболенко — о поражении на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала о своей реакции на поражение в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в матче с россиянкой Дианой Шнайдер.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 14:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Я специально подождала полтора часа перед пресс-конференцией. Думала: «Ну всё, теперь мне лучше». А потом пришла и сказала: «Я хочу закончить с теннисом!» А что, по-вашему, я должна была сказать? «Я чувствую себя прекрасно, всё замечательно?» Я просто сказала правду. Почему они оставили крышу открытой, если условия были просто безумными? Был почти ураган – теннис превратился в мучение. Я сказала всё, что считала правильным, при этом уважала соперницу и не была с ней груба.

Это была настоящая пощёчина. Я не хочу называть это панической атакой. Просто в какой-то момент я будто забыла, как вообще играть в теннис. Я верю, что всё происходит не просто так. Возможно, позже я пойму, зачем это было нужно, и скажу спасибо. Иногда жизнь должна дать тебе пощёчину», – приводит слова Соболенко The Guardian.

Материалы по теме
Что случилось с Соболенко и Рыбакиной? Перед Уимблдоном к их игре масса вопросов
Что случилось с Соболенко и Рыбакиной? Перед Уимблдоном к их игре масса вопросов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android