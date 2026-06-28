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«Это чувство становится своего рода зависимостью». Мирра Андреева — о победе на ТБШ

«Это чувство становится своего рода зависимостью». Мирра Андреева — о победе на ТБШ
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что было самым лучшим в том, чтобы стать победительницей турнира «Большого шлема».

«Конечно, чувства, которые я испытывал в первый день после победы и в последующие дни, были невероятными. Я бы очень хотел испытать их снова. Думаю, для многих игроков после победы на турнире «Большого шлема» это чувство становится своего рода зависимостью. Моя цель — попытаться повторить это и снова испытать эти эмоции», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Мирра Андреева выступит на Уимблдоне. В первом круге соревнований она сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт.

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