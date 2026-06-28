Арина Соболенко рассказала, как училась в школе

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что хорошо училась в школьные годы.

«Я была умницей! Звучит так забавно: «Я была умницей». Но я была очень, очень хорошей ученицей. У меня были самые высокие оценки, пока я не начала больше тренироваться и пропускать некоторые уроки. Мои отметки стали ниже, но всё равно были ближе к самым высоким. Я была очень сильна в математике и физике. Но сосредоточилась на теннисе», – приводит слова Соболенко The Guardian.

Соболенко – четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», победительница 24 турниров серии WTA в одиночном разряде.