Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко рассказала, как училась в школе

Арина Соболенко рассказала, как училась в школе
Комментарии

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что хорошо училась в школьные годы.

«Я была умницей! Звучит так забавно: «Я была умницей». Но я была очень, очень хорошей ученицей. У меня были самые высокие оценки, пока я не начала больше тренироваться и пропускать некоторые уроки. Мои отметки стали ниже, но всё равно были ближе к самым высоким. Я была очень сильна в математике и физике. Но сосредоточилась на теннисе», – приводит слова Соболенко The Guardian.

Соболенко – четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», победительница 24 турниров серии WTA в одиночном разряде.

Материалы по теме
Медведев попал в одну четверть с Синнером, Мирра — с Соболенко: итоги жеребьёвки Уимблдона
Медведев попал в одну четверть с Синнером, Мирра — с Соболенко: итоги жеребьёвки Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android