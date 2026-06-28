«Не хочу завышать ожидания». Мирра Андреева — о том, готова ли победить на Уимблдоне-2026

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, готова ли победить на Уимблдоне-2026.

— Вы готовы победить на Уимблдоне?

— Я буду стараться. Не хочу завышать ожидания, потому что чувствую, что, когда я это делаю, иногда всё идёт не так. Просто сосредоточусь на том, как я хочу играть в каждой игре, в которой у меня будет возможность здесь принять участие.

— Как вы думаете, почему на Уимблдоне каждый год появляется новый чемпион?

— Честно говоря, не знаю. Но я думаю, именно это и делает этот турнир таким интересным. Никогда не знаешь, кто победит, и именно это делает теннис таким захватывающим. Если бы я смотрела турнир дома, мне бы тоже было невероятно любопытно узнать, кто станет чемпионом в этом году, — сказала Андреева на пресс-конференции.