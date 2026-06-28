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Новак Джокович встретился с рэпером Бэд Банни перед стартом Уимблдона-2026

Новак Джокович встретился с рэпером Бэд Банни перед стартом Уимблдона-2026
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Сербский теннисист Новак Джокович встретился с рэпером и певцом Бэд Банни перед началом Уимблдона-2026. Совместное фото спортсмен опубликовал в социальных сетях. Новак посетил концерт артиста.

Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Новак Джокович – 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2024 года, обладатель 40 титулов на турнирах серии «Мастерс», семикратный чемпион Итогового турнира ATP, рекордсмен по количеству недель, проведённых в статусе первой ракетки мира (428).

Бэд Банни – пуэрто-риканский рэпер, обладатель шести премий «Грэмми». В 2022 и 2025 годах был признан артистом года по версии Billboard. Бэд Банни в 2026 году стал хедлайнером Супербоула.

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