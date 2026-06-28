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Мирра Андреева рассказала, хотела бы она ещё несколько недель на подготовку к Уимблдону

Мирра Андреева рассказала, хотела бы она ещё несколько недель на подготовку к Уимблдону
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, хотела бы она ещё несколько недель на подготовку к Уимблдону.

«Я об этом думала. Да, мне бы хотелось немного больше времени, но таков график, и с этим просто нужно смириться. Провела несколько очень коротких, но очень приятных дней с семьёй. Отдохнула и пару дней не играла в теннис. Потом мне нужно было вернуться к тренировкам. Даже если бы Уимблдон начался немного позже, я, вероятно, вернулась бы к тренировкам примерно в то же время. Так что это не проблема», — сказала Андреева на пресс-конференции.

После победы на «Ролан Гаррос» Мирра Андреева выступила на травяном турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге. Она проиграла во втором круге соотечественнице Екатерине Александровой — 3:6, 4:6.

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