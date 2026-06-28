«Я люблю побеждать». Соболенко рассказала, почему не собирается завершать карьеру

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, почему любит играть в теннис и не собирается уходить из спорта.

«Мне нравится, что в любой момент можно что-то изменить. Чтобы выиграть сет, нужно набрать 24 очка, а сетов два. И, если что-то пойдёт не так, у тебя ещё есть третий сет. Мне нравится, что всё в твоих руках. Это не как в художественной гимнастике, где оценивают выступление и победа зависит от судей. Я люблю соревноваться. Я люблю побеждать. Мне нравится совершенствоваться, завоёвывать трофеи, о которых ты мечтала, и жить той жизнью, которой живёшь. Мне это нравится, и я точно не собираюсь уходить из спорта», – приводит слова Соболенко The Guardian.