«Это очень важно». Мирра Андреева — о поздравлениях с победой на ТБШ от теннисистов

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, кто из теннисистов поздравил её с победой на турнире «Большого шлема».

«Да, я до сих пор получаю много поздравлений. Например, сегодня меня поздравили Карен, Жаклин Кристиан, Андрей, Кори… тоже. Многие игроки, которых я вижу на тренировочной площадке, постоянно меня поздравляют. Очень приятно слышать это от стольких товарищей по команде. Для меня это очень важно», — сказала Андреева на пресс-конференции.

Мирра Андреева выступит на Уимблдоне. В первом круге соревнований она сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт.