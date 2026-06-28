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Мирра Андреева: я значительно улучшила психологическую подготовку во время «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева: я значительно улучшила психологическую подготовку во время «Ролан Гаррос»
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какие аспекты игры она может улучшить, чтобы далеко пройти на Уимблдоне-2026. В первом круге соревнований россиянка сыграет с Магдой Линетт из Польши.

«Думаю, я значительно улучшила свою психологическую подготовку во время «Ролан Гаррос». Сначала была очень нервная, и мои эмоции были повсюду. Постепенно мне удалось сосредоточиться только на том, что нужно делать на корте. Именно это я хочу перенести сейчас на Уимблдон. Что бы ни случилось, хочу концентрироваться на каждом розыгрыше. Прошлое уже в прошлом. Сейчас важен только следующий розыгрыш», — сказала Андреева на пресс-конференции.

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