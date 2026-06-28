«Снова играю с тем, кто подаёт 230 км/ч». Зверев — о матче первого круга Уимблдона-2026
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Третья ракетка мира и чемпион «Ролан Гаррос» 2026 года Александр Зверев поделился ожиданиями от матча первого круга Уимблдона против бельгийца Александра Блокса.
Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 13:00 МСК
Александр Блокс
А. Блокс
Не начался
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Александр Зверев
А. Зверев
«Я снова играю против соперника, который подаёт со скоростью 230 км/ч. Он выходит на корт, подаёт мне 45 эйсов, а потом я сижу здесь во вторник и говорю: «Да, всё пошло наперекосяк». На траве такое может случаться время от времени. Я считаю, что чувствую себя неплохо. Думаю, что у меня были хорошие тренировки. И теперь я должен показать это на корте.
Уимблдон всегда был тем турниром «Большого шлема», на котором мне было сложнее всего. Однако лично у меня в этом году другое ощущение», – приводит слова Зверева Sky Sport Germany.
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