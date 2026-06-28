Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, чего больше всего ожидает от Уимблдона-2026.

«Мне всегда очень приятно приезжать в Лондон, потому что у этого турнира совершенно другая атмосфера. Здесь мы живём в доме, а не в отеле. К тому же мне нравится не видеть лица одних и тех же соперниц каждый день (улыбается). Шутка, пусть никто не обижается. Мы проводим очень много времени вместе, и иногда хорошо не делить при этом одно и то же место для жизни. Особенное чувство — гулять по клубу, когда ещё не так много людей, обходить корты и наслаждаться атмосферой и цветами повсюду. Не знаю… У Уимблдона уникальная атмосфера. Это очень традиционный турнир, и я всегда очень рада снова здесь сыграть», — сказала Андреева на пресс-конференции.