Лоренцо Музетти прекратил сотрудничество с тренером Хосе Перласом

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти разорвал сотрудничество с известным испанским тренером Хосе Перласом. 15-я ракетка мира Музетти сообщил об этом в соцсетях.

«Я хочу сообщить вам, что принял решение прекратить сотрудничество с моим тренером Хосе Перласом. Но, несмотря на то что наши пути расходятся, я хочу от всей души поблагодарить его за совместную работу, преданность делу и поддержку, которую я получил в эти месяцы. Это был важный опыт, который я возьму с собой. Я желаю ему всего наилучшего в будущем и благодарю его за всё. Теперь я сосредоточусь на следующих задачах с большой мотивацией и уверенностью в предстоящей работе», – говорится в сообщении.

Сотрудничество между Музетти и Перласом началось в конце 2025 года.