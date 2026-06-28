Гауфф — перед стартом Уимблдона: у меня с травяным покрытием не лучшие отношения

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф перед стартом Уимблдона рассказала, что травяное покрытие для неё остаётся самой большой проблемой.

«Честно говоря, у меня с травяным покрытием не самые лучшие отношения. Тем не менее у меня остались очень хорошие воспоминания об этой поверхности. Я пару раз доходила здесь до четвёртого круга и искренне считаю, что у меня есть уровень, чтобы выступить хорошо. Для меня многое зависит от уверенности.

К тому же не буду врать: в последние годы мне не очень везло на Уимблдоне, и это тоже сыграло свою роль. Это поверхность, на которой я всё ещё учусь. Не думаю, что это для меня что‑то естественное, но мы постараемся сделать это естественным», — сказала Гауфф на пресс-конференции.