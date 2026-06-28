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Гауфф — перед стартом Уимблдона: у меня с травяным покрытием не лучшие отношения

Гауфф — перед стартом Уимблдона: у меня с травяным покрытием не лучшие отношения
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф перед стартом Уимблдона рассказала, что травяное покрытие для неё остаётся самой большой проблемой.

«Честно говоря, у меня с травяным покрытием не самые лучшие отношения. Тем не менее у меня остались очень хорошие воспоминания об этой поверхности. Я пару раз доходила здесь до четвёртого круга и искренне считаю, что у меня есть уровень, чтобы выступить хорошо. Для меня многое зависит от уверенности.

К тому же не буду врать: в последние годы мне не очень везло на Уимблдоне, и это тоже сыграло свою роль. Это поверхность, на которой я всё ещё учусь. Не думаю, что это для меня что‑то естественное, но мы постараемся сделать это естественным», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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