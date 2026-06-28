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«Надо пробовать, ошибаться и учиться». Кори Гауфф — об адаптации к игре на траве

«Надо пробовать, ошибаться и учиться». Кори Гауфф — об адаптации к игре на траве
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что последние несколько недель были посвящены очень специфической работе по адаптации к травяному покрытию.

«Единственный выход — продолжать играть. Надо пробовать, ошибаться и учиться. Честно говоря, мне кажется, что в этом году я лучше тренируюсь на траве, чем в любой другой год с тех пор, как начала играть на Уимблдоне. Означает ли это, что в понедельник я сыграю замечательный матч? Не знаю, надеюсь.

Придаю большое значение работе ног, адаптации стиля и поиску собственной идентичности на траве. Также хочу быть более агрессивной при подаче. Это то, чего мне, возможно, не хватало даже на «Ролан Гаррос». На газоне подача может нанести гораздо больше ущерба, и это один из аспектов, над которым я больше всего работала в последние недели», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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