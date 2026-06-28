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«Они абсолютно разные». Детский тренер сестёр Андреевых рассказал о начале их карьеры

«Они абсолютно разные». Детский тренер сестёр Андреевых рассказал о начале их карьеры
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Детский тренер российских теннисисток Мирры и Эрики Андреевых Кирилл Крюков рассказал, чем отличались их подходы к работе в детстве.

«Они абсолютно разные. Эрика такая немножко вдумчивая, более закрытый человек, вся в себе, всё 10 раз обдумает, как бы там проанализирует. Мирра, наоборот, она вся открытая, эмоции выплёскивает, вся игровая такая: тут песни поёт, тут танцует. Ну вот так же и на игру это всё переносится. То есть человек, какой в жизни, я считаю, он такой и в игре, потому что игра — это, можно сказать, как маленькая жизнь.

То есть если Мирра больше творит, более эмоциональна, то Эрика более дисциплинирована. С Эрикой было проще что-то отработать, потому что ей там один раз сказал — и можно уходить, она будет это делать. Ты пока через неделю не вернёшься, скажешь: «Всё, уже давно пора заканчивать», — она всё отрабатывает.

Мирру где-то надо было ещё, ну, грубо говоря, заинтересовать, какое-то более интересное упражнение, может быть, дать», – сказал Крюков в видео на YouTube-канале BB Tennis.

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