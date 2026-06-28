«Не смотреть на табло». Гауфф дала совет Джойнт перед матчем с Уильямс на Уимблдоне

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф дала совет Майе Джойнт перед её матчем с 23-кратной победительницей мэйджоров Сереной Уильямс на Уимблдоне. Гауфф вспомнила свой матч с Винус Уильямс на центральном корте Уимблдона.

«Когда я играла против Винус на Центральном корте с 15 лет, я ни разу не посмотрела на табло, потому что не хотела видеть её имя. Как бы ты ни пыталась это заблокировать, стоило увидеть имя — и всё становилось реальным. Наверное, лучший совет — не смотреть на табло.

Ещё нужно выходить на корт с настоящей верой в то, что ты можешь победить, и надеяться, что они сыграют хорошо. С Сереной же всё иначе, потому что уже много лет мы не видим её в соревнованиях, и практически нет свежих отчётов о её игре. Тот, кто играет против одной из сестёр Уильямс, будь то на Центральном корте или на корте №1, знает, что это не будет простым матчем», — сказала Гауфф на пресс-конференции.