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«Мирра — актриса». Детский тренер Андреевой — о её характере

«Мирра — актриса». Детский тренер Андреевой — о её характере
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Детский тренер чемпионки «Ролан Гаррос» — 2026 Мирры Андреевой Кирилл Крюков рассказал, что не видит никакого лукавства в поведении теннисистки на публике.

«Мирра — актриса, это с детства было. Она и сейчас актриса, ну, по-хорошему. Не то что она там обманывает и другую роль играет. Она любит внимание, она любит поговорить, любит пошутить, любит, чтоб вокруг что-нибудь такое интересное происходило. Вот так себя и ведёт. Да, она искренняя, и во всех интервью то, что она считает, говорит, ну, то, что я там слышал и в жизни. Поэтому я не вижу, чтобы там какое-то лукавство было излишнее», – сказал Крюков в видео на YouTube-канале BB Tennis.

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