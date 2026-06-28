«Они заставили меня поверить, что я могу достичь большего». Гауфф — о сёстрах Уильямс

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф объяснила, насколько Серена и Винус Уильямс повлияли на её детство и сыграли решающую роль в том, чтобы она поверила, что тоже может добиться успеха в профессиональном теннисе.

«Они были моей главной вдохновляющей силой. Начала играть в теннис благодаря им. Они заставили меня поверить, что я тоже могу достичь большего. Я ими очень сильно восхищаюсь. Даже когда играла против них, всё равно испытывала это восхищение. Думаю, это единственный случай, когда со мной такое происходило прямо на корте», — сказала Гауфф на пресс-конференции.