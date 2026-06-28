Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Они заставили меня поверить, что я могу достичь большего». Гауфф — о сёстрах Уильямс

«Они заставили меня поверить, что я могу достичь большего». Гауфф — о сёстрах Уильямс
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф объяснила, насколько Серена и Винус Уильямс повлияли на её детство и сыграли решающую роль в том, чтобы она поверила, что тоже может добиться успеха в профессиональном теннисе.

«Они были моей главной вдохновляющей силой. Начала играть в теннис благодаря им. Они заставили меня поверить, что я тоже могу достичь большего. Я ими очень сильно восхищаюсь. Даже когда играла против них, всё равно испытывала это восхищение. Думаю, это единственный случай, когда со мной такое происходило прямо на корте», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Не смотреть на табло». Гауфф дала совет Джойнт перед матчем с Уильямс на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android