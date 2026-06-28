Кори Гауфф: мы ценим повышение призовых, но всё ещё считаем, что этого недостаточно

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вновь поддержала требования игроков относительно распределения доходов на мэйджорах.

«Мы, игроки, хорошо работаем над тем, чтобы оставаться едиными, уважая то, что каждый считает правильным, но одновременно отстаивая общую позицию. Мы благодарны и ценим увеличение призовых, но они всё ещё ниже того уровня, который был раньше, и ниже того, чего мы просим. Доходы турниров сильно выросли за последнее десятилетие, и мы считаем, что призовые должны расти такими же темпами.

Многие думают, что эта инициатива выгодна только топ‑игрокам, потому что именно мы привлекаем внимание к проблеме, но есть множество теннисистов за пределами топ‑100 или топ‑200, которым нужна большая поддержка, особенно при возвращении после травмы. Мы также просим, чтобы турниры «Большого шлема» активнее участвовали в программах по благополучию игроков и вносили вклад в развитие нашего спорта на всех уровнях.

Повторяю, мы ценим повышение призовых, но всё ещё считаем, что этого недостаточно. Поэтому моя позиция остаётся прежней. Я полностью понимаю тех, кто предпочитает не участвовать в этой инициативе, и не знаю, что будет в будущем, но как коллектив мы, по‑моему, действуем правильно», — сказала Гауфф на пресс-конференции перед стартом на Уимблдоне-2026.