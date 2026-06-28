«Хорошая голова». Детский тренер Мирры Андреевой рассказал о сильных сторонах теннисистки

Бывший тренер российской теннисистки Мирры Андреевой Кирилл Крюков рассказал, за счёт чего спортсменка обыгрывает соперниц.

«В её случае это хорошая голова, она видит, она очень часто принимает правильные решения на корте. То есть ты каждый удар решаешь, что делать: вправо бить, влево бить, подкрутить, подрезать, укоротить. Грубо говоря, розыгрыш строится из того, что чем больше правильных решений ты примешь, тем эффективнее будет твоя игра, и тебе проще соперника обыграть будет. Вот у неё с детства в этом плане всё было хорошо. Плюс чувство мяча, ну, по крайней мере, я так оцениваю.

То есть человек, куда мяч направляет, куда целится, туда и попадает. Спорт она хорошо видит, опять же, знает, как сделать сопернику неудобно. Вот весь комплекс игровых каких-то вещей, которые помогают тебе играть лучше, вот у неё с этим всё в порядке было. Ну, я называю это, что голова у человека на месте, по-спортивному, по-теннисному», – сказал Крюков в видео на YouTube-канале BB Tennis.