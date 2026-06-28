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Феликс Оже-Альяссим сделал новую стрижку перед началом Уимблдона-2026

Феликс Оже-Альяссим сделал новую стрижку перед началом Уимблдона-2026
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обновил стрижку перед стартом Уимблдона-2026. Спортсмен появился на тренировке турнира с коротко стриженными волосами.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В первом круге травяного турнира «Большого шлема» канадец сыграет с представителем Казахстана Александром Шевченко. Встреча пройдёт в понедельник, 29 июня.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 16:30 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
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Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

На данный момент Феликс Оже-Альяссим занимает четвёртое место в рейтинге ATP, на его счету девять титулов в одиночном разряде. Александр Шевченко располагается на 98-й строчке рейтинга.

Уимблдон 2026 года пройдёт с 29 июня по 12 июля. Ранее организаторы турнира объявили об увеличении призового фонда соревнований. Он составит £ 64,2 млн.

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