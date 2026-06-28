Чемпионская гонка WTA: Мирра Андреева сохранила лидерство, Мухова поднялась на 2 строчки

По итогам прошедшей недели российская теннисистка Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA. Перед началом Уимблдона-2026 на две строчки поднялась чемпионка турнира в Бад-Хомбурге Каролина Мухова. Мэдисон Киз, выигравшая титул в Истбурне вошла топ-20.

Теннис. Чемпионская гонка WTA от 29 июня 2026 года

1. (1) Мирра Андреева (Россия) — 4928 очков.

2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 4705.

3. (3) Елена Рыбакина (Казахстан) — 4497.

4. (4) Элина Свитолина (Украина) — 4106.

5. (5) Джессика Пегула (США) — 3520.

6. (8) Каролина Мухова (Чехия) — 2970.

7. (6) Кори Гофф (США) — 2704.

8. (7) Марта Костюк (Украина) — 2495.

9. (9) Виктория Мбоко (Канада) — 2393.

10. (10) Сорана Кырстя (Румыния) — 1915.

11. (11) Ига Швёнтек (Польша) — 1824…

14. (14) Диана Шнайдер (Россия) — 1615…

17. (21) Мэдисон Киз (США) — 1444…

20. (19) Анна Калинская (Россия) — 1360.