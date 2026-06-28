Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA, Диана Шнайдер стала 15-й

Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA, Диана Шнайдер стала 15-й
Комментарии

Женская теннисная ассоциация (WTA) на сайте опубликовала обновлённую версию рейтинга. Первая ракетка России Мирра Андреева продолжает занимать пятое место в мировом рейтинге. В её активе 5653 очка.

Лидирует по-прежнему белоруска Арина Соболенко (9090). Значительно улучшила свои позиции представительница Румынии Елена-Габриэла Русе. Она поднялась на 34 строчки и теперь занимает 71-е место.

Теннис. Обновлённый рейтинг WTA на 29 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9090 очков.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143.
3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6409.
4 (4). Джессика Пегула (США) — 5881.
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5653.
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5523.
7 (7). Кори Гауфф (США) — 4879.
8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4471.
9 (11). Каролина Мухова (Чехия) — 3878.
10 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3670...
15 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2458...
19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2411.
20 (20). Анна Калинская (Россия) — 2240...
41 (42). Людмила Самсонова (Россия) — 1270...
85 (91). Анастасия Захарова (Россия) — 849...
98 (94). Алина Корнеева (Россия) — 806.

Материалы по теме
Мирра может стать третьей, Медведев рвётся в топ-5: рейтинговые расклады перед Уимблдоном
Мирра может стать третьей, Медведев рвётся в топ-5: рейтинговые расклады перед Уимблдоном
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android