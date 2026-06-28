Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA, Диана Шнайдер стала 15-й

Женская теннисная ассоциация (WTA) на сайте опубликовала обновлённую версию рейтинга. Первая ракетка России Мирра Андреева продолжает занимать пятое место в мировом рейтинге. В её активе 5653 очка.
Лидирует по-прежнему белоруска Арина Соболенко (9090). Значительно улучшила свои позиции представительница Румынии Елена-Габриэла Русе. Она поднялась на 34 строчки и теперь занимает 71-е место.
Теннис. Обновлённый рейтинг WTA на 29 июня:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9090 очков.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143.
3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6409.
4 (4). Джессика Пегула (США) — 5881.
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5653.
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5523.
7 (7). Кори Гауфф (США) — 4879.
8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4471.
9 (11). Каролина Мухова (Чехия) — 3878.
10 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3670...
15 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2458...
19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2411.
20 (20). Анна Калинская (Россия) — 2240...
41 (42). Людмила Самсонова (Россия) — 1270...
85 (91). Анастасия Захарова (Россия) — 849...
98 (94). Алина Корнеева (Россия) — 806.