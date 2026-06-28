Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA, Диана Шнайдер стала 15-й

Женская теннисная ассоциация (WTA) на сайте опубликовала обновлённую версию рейтинга. Первая ракетка России Мирра Андреева продолжает занимать пятое место в мировом рейтинге. В её активе 5653 очка.

Лидирует по-прежнему белоруска Арина Соболенко (9090). Значительно улучшила свои позиции представительница Румынии Елена-Габриэла Русе. Она поднялась на 34 строчки и теперь занимает 71-е место.

Теннис. Обновлённый рейтинг WTA на 29 июня:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9090 очков.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143.

3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6409.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 5881.

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5653.

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5523.

7 (7). Кори Гауфф (США) — 4879.

8 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4471.

9 (11). Каролина Мухова (Чехия) — 3878.

10 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3670...

15 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2458...

19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2411.

20 (20). Анна Калинская (Россия) — 2240...

41 (42). Людмила Самсонова (Россия) — 1270...

85 (91). Анастасия Захарова (Россия) — 849...

98 (94). Алина Корнеева (Россия) — 806.