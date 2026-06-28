«Я сильно страдала целый год». Бадоса — о токсичных отношениях с Циципасом и его семьёй

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о токсичных отношениях со своим бывшим парнем Стефаносом Циципасом и его семьёй.

Бадосу спросили о видео с Уимблдона, где она сидит в ложе Циципаса, когда они ещё состояли в отношениях. Впереди испанской теннисистки сидел отец грека — Апостолос Циципас.

Фото: Скриншот из трансляции

«Мне много раз присылали это видео. Моё лицо говорит само за себя. Оно многое объясняет. Это видео — квинтэссенция! Любой, кто был близок к этой ситуации, поймёт, о чём я говорю.

Я сильно страдала целый год, то, через что прошла я и окружающие меня люди, было очень тяжело, и теперь, когда снова чувствую себя хорошо и набралась сил, это также дало мне силы рассказать, что пережила.

В конце концов, всё проясняется. Но он — человек, и он, и окружающие его люди — я не хочу больше называть по именам или зацикливаться на этом. Просто хотела дать понять, что у меня тоже есть характер. И, когда иногда ты позволяешь всему выйти наружу и закрываешь главу, чувствуешь себя немного свободнее, и именно этого я хочу: перевернуть страницу и больше не упоминать этих людей.

Другие игроки подтверждали это, потому что в конце концов, когда кто-то находится в туре, все друг друга знают… В итоге я бы сказала, что, будучи женщиной, люди видят только травмы, верно? Но за кулисами происходило гораздо больше вещей, ситуаций, которые не видны», — приводит слова Бадосы CLAY.