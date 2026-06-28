Детский тренер Андреевой: «Ролан Гаррос» — самый закономерный «Шлем» для Мирры

Бывший тренер российской теннисистки Мирры Андреевой Кирилл Крюков считает, что из всех турниров «Большого шлема» «Ролан Гаррос» подходит ей больше всего.

«Ролан Гаррос» — самый закономерный «Шлем» для Мирры. Грунт для неё больше подходит, медленное покрытие больше подходит, потому что она и двигается очень хорошо, и вариативно играет. Вот эти все вещи как раз для более медленного покрытия. Поэтому, ну, тут не спрогнозируешь, это же турнир «Большого шлема», на него все настраиваются, и все хотят выиграть. Там много нервов, много атмосферы, и ты не спрогнозируешь, где, что и как сложится.

Но если, грубо говоря, взвешивать проценты, где больше вероятность была, что случится победа, то, по мне, это на «Ролан Гаррос», – сказал Крюков в видео на YouTube-канале BB Tennis.