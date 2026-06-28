Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Детский тренер Андреевой: «Ролан Гаррос» — самый закономерный «Шлем» для Мирры

Детский тренер Андреевой: «Ролан Гаррос» — самый закономерный «Шлем» для Мирры
Комментарии

Бывший тренер российской теннисистки Мирры Андреевой Кирилл Крюков считает, что из всех турниров «Большого шлема» «Ролан Гаррос» подходит ей больше всего.

«Ролан Гаррос» — самый закономерный «Шлем» для Мирры. Грунт для неё больше подходит, медленное покрытие больше подходит, потому что она и двигается очень хорошо, и вариативно играет. Вот эти все вещи как раз для более медленного покрытия. Поэтому, ну, тут не спрогнозируешь, это же турнир «Большого шлема», на него все настраиваются, и все хотят выиграть. Там много нервов, много атмосферы, и ты не спрогнозируешь, где, что и как сложится.

Но если, грубо говоря, взвешивать проценты, где больше вероятность была, что случится победа, то, по мне, это на «Ролан Гаррос», – сказал Крюков в видео на YouTube-канале BB Tennis.

Материалы по теме
Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2026 года
Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2026 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android