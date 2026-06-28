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«Я не могу вам это рассказать». Артюр Фис — о характере травмы перед «Ролан Гаррос»

«Я не могу вам это рассказать». Артюр Фис — о характере травмы перед «Ролан Гаррос»
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Французский теннисист Артюр Фис отказался отвечать на вопрос о характере травмы, из-за которой он был вынужден сняться перед началом «Ролан Гаррос».

— Можете ли вы рассказать нам, какого характера была травма и как вы чувствуете себя сейчас?
— Я не могу вам это рассказать. Я не могу сказать вам, что это было. Но на данный момент я в порядке, всё в порядке. Тело в порядке, я на 100% в порядке. Сегодня я хорошо двигался на корте. Я хорошо скользил вправо, влево. Всё нормально.

— Вы знаете, что это было, но не можете сказать?
— Я не слепой, я знаю, что это было, но сейчас всё в порядке. Все индикаторы горят зелёным. Это позитивно, это позади меня.

— Вы не хотите сказать, было ли это бедро, спина, и то, и другое или что-то ещё?
— Смесь всего!

— Почему вы не хотите говорить об этом?
— Потому что я предпочитаю держать это при себе. Мне всегда задают вопросы. Я предпочитаю держать это при себе. Травма, будь то ступня, колено, спина, бедро или рука, я бы предпочёл оставить всё при себе, – сказал Фис на пресс-конференции перед началом Уимблдона.

В первом круге Уимблдона Артюр Фис сразится с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном.

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