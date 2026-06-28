«Я не могу вам это рассказать». Артюр Фис — о характере травмы перед «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Артюр Фис отказался отвечать на вопрос о характере травмы, из-за которой он был вынужден сняться перед началом «Ролан Гаррос».

— Можете ли вы рассказать нам, какого характера была травма и как вы чувствуете себя сейчас?

— Я не могу вам это рассказать. Я не могу сказать вам, что это было. Но на данный момент я в порядке, всё в порядке. Тело в порядке, я на 100% в порядке. Сегодня я хорошо двигался на корте. Я хорошо скользил вправо, влево. Всё нормально.

— Вы знаете, что это было, но не можете сказать?

— Я не слепой, я знаю, что это было, но сейчас всё в порядке. Все индикаторы горят зелёным. Это позитивно, это позади меня.

— Вы не хотите сказать, было ли это бедро, спина, и то, и другое или что-то ещё?

— Смесь всего!

— Почему вы не хотите говорить об этом?

— Потому что я предпочитаю держать это при себе. Мне всегда задают вопросы. Я предпочитаю держать это при себе. Травма, будь то ступня, колено, спина, бедро или рука, я бы предпочёл оставить всё при себе, – сказал Фис на пресс-конференции перед началом Уимблдона.

В первом круге Уимблдона Артюр Фис сразится с бельгийцем Рафаэлем Коллиньоном.