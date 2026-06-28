«Горжусь тем, что произошло в прошлом году». Ига Швёнтек — о защите титула на Уимблдоне

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о защите титула на Уимблдоне. В прошлогоднем финале Швёнтек обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

— Когда ты вспоминаешь прошлый год или пересматриваешь видео матчей, изучая свои игры здесь в подготовке, что ты видишь такого, что помогает ответить на вопрос, как ты выиграла, как тебе это удалось? Есть ли аспекты, которые сегодня ты замечаешь, и в прошлом году делала иначе, чем в предыдущие годы?

— Я помню, что ощущения были совершенно другими. Даже подготовка перед турниром. Это очень мне помогло. Технически, конечно, многое работало хорошо. Думаю, если честно, я была очень спокойна и уверена в своих ударах. В этом и был ключ, потому что у многих теннисисток есть уровень, чтобы выиграть турнир «Большого шлема». Когда я смотрю свои видео прошлого года, помню, что была просто очень сосредоточена на цели и почти не сомневалась.

Именно это в итоге и приводит к победе, потому что да, все умеют играть в теннис. Больше решает психологический аспект. Думаю, в конце концов, именно в этом и была разница. В начале турнира, конечно, ты не знаешь точно, каков твой уровень. Это нужно понять в первых матчах. Мне удалось прибавлять от матча к матчу. Это очень мне помогло в прошлом году.

— Каково это — вернуться сюда в статусе чемпионки Уимблдона?

— Это волнительно. Я горжусь тем, что произошло в прошлом году. В каком-то смысле моя мечта сбылась. Более того, это даже не была мечта, потому что я сама не мечтала об этом — мне казалось, что это невозможно. Это прекрасно. С другой стороны, я здесь ради следующего турнира. Мне тоже нужно оставаться сосредоточенной на настоящем, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.