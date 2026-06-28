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Швёнтек — об Уимблдоне: все говорят, что я действующая чемпионка, но мне не будет легко

Швёнтек — об Уимблдоне: все говорят, что я действующая чемпионка, но мне не будет легко
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, ощущается ли защита титула Уимблдона иначе, чем на других мэйджорах.

«Думаю, здесь об этом говорят гораздо больше. Кроме того, всё, что связано с тем, чтобы стать членом клуба, — это то, чего не испытываешь ни на одном другом турнире. Возможно, поэтому это ощущается иначе. Но я стараюсь смотреть на это реалистично. Прошлый травяной сезон был фантастическим, хотя это не значит, что мне всегда было комфортно на этой поверхности. Хотя я выиграла турнир, я всё равно чувствую, что мне ещё многое предстоит узнать о своей игре на траве.

Например, в этом году Бад-Хомбурге не дал мне того ритма, который я нашла в прошлом сезоне. Чувствую, что начинаю с совершенно другой позиции, и стараюсь не завышать ожидания. Все говорят, что я действующая чемпионка, но я знаю, что мне нужно снова играть матчи, и что ничего не будет легко только из-за того, что произошло в прошлом году. Предпочитаю быть благодарной за тот опыт, наслаждаться им и гордиться тем, что мне довелось его пережить», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

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