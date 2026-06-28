Зизу Бергс стал чемпионом турнира ATP-250 в Истбурне, обыграв Уго Умбера

48-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Истбурне, Великобритания. В финале он обыграл француза Уго Умбера (30-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:1, 6:4.
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Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. В её рамках Бергс ни разу не подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Умбера четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных. Счёт личных встреч Зизу и Уго стал 1-1.
Для 27-летнего Зизу Бергса титул в Истбурне стал первым в карьере на уровне ATP. Он заработает 250 рейтинговых очков и в обновлённом рейтинге ATP займёт 37-ю строчку.
Отметим, что Бергс и Умбер сыграют друг с другом в первом круге Уимблдона. Матч запланирован на 30 июня.
- 28 июня 2026
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