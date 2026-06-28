Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зизу Бергс — Уго Умбер: результат матча 28 июня, счёт 2:1, финал турнира в Истбурне

Зизу Бергс стал чемпионом турнира ATP-250 в Истбурне, обыграв Уго Умбера
Комментарии

48-я ракетка мира бельгийский теннисист Зизу Бергс стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Истбурне, Великобритания. В финале он обыграл француза Уго Умбера (30-й в рейтинге) со счётом 3:6, 6:1, 6:4.

Истбурн (м). Финал
28 июня 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Зизу Бергс
48
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		1 4
         
Уго Умбер
30
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. В её рамках Бергс ни разу не подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Умбера четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных. Счёт личных встреч Зизу и Уго стал 1-1.

Для 27-летнего Зизу Бергса титул в Истбурне стал первым в карьере на уровне ATP. Он заработает 250 рейтинговых очков и в обновлённом рейтинге ATP займёт 37-ю строчку.

Отметим, что Бергс и Умбер сыграют друг с другом в первом круге Уимблдона. Матч запланирован на 30 июня.

Календарь турнира в Истбурне
Сетка турнира в Истбурне
Материалы по теме
В матче Медведева и Чилича на Уимблдоне в шестой раз в 1-м круге сыграют чемпионы ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android