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«В этом году мне придётся «красть» ещё больше». Швёнтек — о полотенцах на Уимблдоне

«В этом году мне придётся «красть» ещё больше». Швёнтек — о полотенцах на Уимблдоне
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, продолжит ли она забирать домой полотенца на Уимблдоне в этом году.

Напомним, в прошлом году теннисистка заявила, что коллекционирует полотенца с «Больших шлемов». После победы на Уимблдоне организаторы подарили Иге именное полотенце.

«У меня уже не осталось ни одного с прошлого года. Их хотели мои друзья, моя семья. Я даже часть раздала, потому что всё это стало вирусным. Так что, полагаю, в этом году мне придётся «красть» ещё больше. Я и дальше буду это делать, потому что это лучший сувенир, который можно увезти с турнира», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

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