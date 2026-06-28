Джокович — о детях: если у друзей есть телефон, они тоже попросят. Это сложная ситуация

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался об использовании гаджетов в воспитании своих детей. У Джоковича двое детей — сын Стефан и дочь Тара.

«Думаю, что это очень острая тема для всех нас в современном обществе, в мире, где технологии постоянно развиваются. Особенно когда ты родитель маленьких детей, ты всё время думаешь о том, как их защитить, но и о том, как удовлетворить некоторые базовые потребности.

Если у всех их друзей есть телефон, разумеется, они тоже это просят. Это сложная ситуация для меня и для моей жены. В то же время мы твёрдо убеждены, что до определённого возраста пребывание перед экранами скорее вредно, чем полезно. Поэтому мы придерживаемся именно этой линии.

Конечно, это нелегко, как я уже говорил. Мы живём в технологическую эпоху. Это повсюду вокруг них. Мы стараемся контролировать то, что можем контролировать, по крайней мере, пока они ещё совсем маленькие. Всё равно очень скоро наступит момент, когда они столкнутся с этим, у них появятся свои телефоны и так далее. А мы хотя бы стараемся дать им какую-то защиту и определённую степень контроля до того, как наступит этот неизбежный момент», — сказал Джокович на пресс-конференции.