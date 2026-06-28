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Елена Рыбакина высказалась о борьбе с Ариной Соболенко за первое место в рейтинге WTA

Елена Рыбакина высказалась о борьбе с Ариной Соболенко за первое место в рейтинге WTA
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о возможности стать лидером рейтинга WTA по итогам Уимблдона.

«Это было бы невероятно, но, честно говоря, я не слишком об этом думаю. Мои прошлые результаты были не такими хорошими, как мне хотелось, и сейчас для меня главное — стараться прибавлять в каждом матче и двигаться шаг за шагом», — приводит слова Рыбакиной Punto de Break.

В первом круге Уимблдона-2026 Елена Рыбакина сыграет с представительницей Франции Лоис Буассон. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Уимблдон (ж). 1-й круг
30 июня 2026, вторник. 17:00 МСК
Лоис Буассон
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон
Не начался
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Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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