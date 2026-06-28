Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович сходил на концерт Бэд Банни в преддверии Уимблдона

Новак Джокович сходил на концерт Бэд Банни в преддверии Уимблдона
Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович посетил концерт рэпера Бэд Банни перед стартом Уимблдона 2026 года.

Джокович сыграет матч первого круга Уимблдона с представителем Китая У Ибином. Встреча состоится завтра, 29 июня.

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
У Ибин
Китай
У Ибин
У. Ибин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Новаку Джоковичу 39 лет. Он является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», олимпийским чемпионом 2024 года, обладателем 40 титулов на турнирах серии «Мастерс», семикратным победителем Итогового турнира ATP, рекордсменом по количеству недель, проведённых на первой строчке рейтинга ATP (428).

Бэд Банни — пуэрто-риканский рэпер, певец и автор песен, обладатель шести статуэток премии «Грэмми».

Материалы по теме
Уимблдон-2026: Синнер, Джокович и Медведев — в погоне за величием
Уимблдон-2026: Синнер, Джокович и Медведев — в погоне за величием
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android