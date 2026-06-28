Новак Джокович сходил на концерт Бэд Банни в преддверии Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович посетил концерт рэпера Бэд Банни перед стартом Уимблдона 2026 года.

Джокович сыграет матч первого круга Уимблдона с представителем Китая У Ибином. Встреча состоится завтра, 29 июня.

Новаку Джоковичу 39 лет. Он является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», олимпийским чемпионом 2024 года, обладателем 40 титулов на турнирах серии «Мастерс», семикратным победителем Итогового турнира ATP, рекордсменом по количеству недель, проведённых на первой строчке рейтинга ATP (428).

Бэд Банни — пуэрто-риканский рэпер, певец и автор песен, обладатель шести статуэток премии «Грэмми».