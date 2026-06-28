Известен порядок матчей второго игрового дня Уимблдона-2026 30 июня

В понедельник, 29 июня, стартует травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Стал известен порядок встреч Уимблдона-2026 на 30 июня. Во второй игровой день на корт выйдут Ига Швёнтек, Серена Уильямс, Карен Хачанов, Александр Бублик и другие топовые теннисисты.

На Центральном корте сыграют Ига Швёнтек с Тэйлор Таунсенд, Тейлор Фриц с Джеком Дрейпером и Серена Уильямс с Майей Джойнт. На корте №1 выступят Александр Зверев и Елена Рыбакина. На корте №12 Александр Бублик сразится с Танаси Коккинакисом, а на 18-м корте матч первого круга проведёт Карен Хачанов.

Во второй игровой день начнут выступление четыре россиянки: Анна Блинкова (корт №5), Алина Корнеева (корт №8), Людмила Самсонова (корт №9) и Диана Шнайдер (корт №14).