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Известен порядок матчей второго игрового дня Уимблдона-2026 30 июня

Известен порядок матчей второго игрового дня Уимблдона-2026 30 июня
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В понедельник, 29 июня, стартует травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. Стал известен порядок встреч Уимблдона-2026 на 30 июня. Во второй игровой день на корт выйдут Ига Швёнтек, Серена Уильямс, Карен Хачанов, Александр Бублик и другие топовые теннисисты.

На Центральном корте сыграют Ига Швёнтек с Тэйлор Таунсенд, Тейлор Фриц с Джеком Дрейпером и Серена Уильямс с Майей Джойнт. На корте №1 выступят Александр Зверев и Елена Рыбакина. На корте №12 Александр Бублик сразится с Танаси Коккинакисом, а на 18-м корте матч первого круга проведёт Карен Хачанов.

Во второй игровой день начнут выступление четыре россиянки: Анна Блинкова (корт №5), Алина Корнеева (корт №8), Людмила Самсонова (корт №9) и Диана Шнайдер (корт №14).

Календарь Уимблдона (ж)
Календарь Уимблдона (м)
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